وفاة الملياردير السويدي مُؤسس «إيكيا» للأثاث

المتوسط:

رحلَ إينغفار كمبارد، مؤسس شركة الأثاث السويدية العملاقة «إيكيا» يكون رجل اقتصاد فذّ قد أنهى مسيرة من العمل العصامي الدؤوب، بعدما انتقل من طفل متواضع يَبيع أعواد الثقاب إلى ثري تقدر أمواله بمليارات الدولارات.

وتملك الشركة السويدية، اليوم، 412 متجرًا في 49 دولة في العالم، ووصلت ثروة إمبراطور الأثاث السويدي إلى 46 مليار دولار في سبتمبر 2017 حسب تقديرات بلومبرغ.

ووصفت إيكيا مؤسسها، في بيان النعي، بواحد من أعظم مقاولي القرن العشرين، وأوضحت أنّه توفي السبت في بيته، في إقليم سالاماند، جنوبي البلاد.

ونعى رئيس الوزراء السويدي، ستيفان لوفتين، كمبارد وقال إنه كان رجل أعمال استثنائيًا، بعدما جعل التأثيث في متناول أناس كثيرين لا حكرًا على قلة قليلة فقط.

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