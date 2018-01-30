اقتصاد

مصرف الوحدة يشرع في استلام طلبات المخصصات العملة

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 30 يناير 2018 (وال)- قال المتحدث باسم مصرف الوحدة المعتصم الفيتوري اليوم الثلاثاء، إن المصرف سيشرع الأحد المقبل في بدء استقبال طلبات الاستفادة من المخصصات العملة الصعبة لأرباب الأسر “500” دولار أميركي .

وأضاف الفيتوري أن جميع فروع المصرف في ليبيا، ستبدأ في استقبال الطلبات وتقديم الاجراءات المرفقة مع النماذج الخاصة بالتقديم والتي تتمثل في : شهادة الوضع العائلي الالكترونية،  وصورة من جواز السفر ساري المفعول .

وأشار الفيتوري إلى أن المخصصات ستصدر عن طريق بطاقة الفيزا “VISA” الدولية، مضيفاً أنه في حال كون حساب “ورثة”، سيتم إصدار البطاقة باسم رب الأسرة الموجود بحسب شهادة السجل المدني . (وال- بنغازي) ع م/ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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