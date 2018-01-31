ترامب يدعو الكونجرس لدعم إنفاق 1.5 تريليون دولار على البنية التحتية

المتوسط:

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونجرس إلى تمرير تشريع يدعم جمع ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار للإنفاق على مشروعات بنية تحتية جديدة.

وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه أمام الكونجرس لم يقدم ترامب أي تفاصيل أخرى بشأن خطة الإنفاق، مثل حجم الأموال الاتحادية التي ستنفق في الخطة، لكنه قال إن الأوان قد آن لمعالجة مشكلة “البنية التحتية المتداعية” في الولايات المتحدة.

وقال ترامب “كل دولار اتحادي ينبغي أن تعززه شراكة مع الدولة والحكومات المحلية وعندما يكون ملائما يتجه نحو استثمارات القطاع الخاص”.

وأعلنت الإدارة الأمريكية بالفعل الخطوط العريضة لخطة ستسهل على الولايات بناء طرق برسوم مرور وخصخصة الاستراحات على طول الطرق السريعة التي تربط بين الولايات.

وقال باحثون في ماكينزي آند كو إن هناك حاجة لنحو 150 مليار دولار سنويا حتى عام 2030 أو نحو 1.8 تريليون دولار إجمالا لسد جميع احتياجات البنية التحتية في البلاد.

وقالت الجمعية الأمريكية للمهندسين المدنيين، وهي جماعة ضغط مهتمة بالإنفاق على البنية التحتية، إن التكلفة تتجاوز تريليوني دولار على مدى عشرة أعوام.

وقال ترامب إن أي فاتورة بنية تحتية تحتاج تخفيف القواعد التنظيمية وعملية الموافقة التي قال إنها تعطل بناء الجسور والطرق السريعة وغيرها من البنية التحتية. ويريد ترامب تقليص الوقت الذي تحتاجه عملية الموافقة إلى عامين و”ربما عام واحد”.

وتخفيف القواعد التنظيمية من أهم أولويات جماعات الضغط في القطاع التي لديها حصة في مشروعات بناء وغرفة التجارة الأمريكية.

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