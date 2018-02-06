أمن زوارة تضبط متاجرين غير قانونيين بالوقود

ضبطت مديرية أمن زوارة، الاثنين، سيارات صغيرة خاصة محملة بكميات من البنزين للمتاجرة بها.

وقال الناطق باسم المديرية حافط معمر، في تصريح للرائد، الثلاثاء، إن عملية الضبط كانت ضمن حملة أطلقتها مديرية أمن زوارة للقضاء على ظاهرة تهريب البنزين وبيعه على الطريق الساحلي خارج محطات التزود بالوقود، وفق قوله.

وأضاف معمر أن المديرية ضبطت عددًا من التجار على الطريق الساحلي، وهم يبيعون الوقود للمواطنين،

داعيًا الجهات العامة إلى التعاون مع المديرية لمحاربة ظاهرة المتاجرة بالوقود خارج نقاط ومحطات التوزيع المعتمدة، مرجعًا سبب نقص الوقود داخل المحطات الرئيسية إلى هؤلاء الباعة، حسب وصفه. يذكر أن المنطقة العسكرية الغربية أطلقت، في يناير المنصرم، عملية أمنية؛ لمحاربة عمليات التهريب، وتأمين الطريق الساحلي.

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