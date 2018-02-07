العامة للكهرباء تواصل حملة جباية ديون المستهلكين

أفاد مدير دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، الأربعاء، بأن إدارة خدمات المستهلكين بالشركة تواصل جباية الديون المتراكمة، وقطع الكهرباء عن التوصيلات غير المرخصة في عديد المناطق الليبية.

وأضاف التكوري، في تصريح للرائد، أن الشركة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في أبوسليم قامت بحملة ميدانية لجباية ديون الكهرباء في منطقة أبوسليم؛ للقضاء على الهدر الكبير الذي تتعرض له الشبكة الكهربائية؛ بهدف ضمان وصول الكهرباء للمستهلكين دون حدوث مشاكل فنية، وللحد من الفاقد التجاري.

وأوضح التكوري أن الشركة قدمت تسهيلات للمستهلكين، لسداد ديونهم عبر الصحكوك المصرفية، أو بطاقات الائتمان، مراعاة لمشاكل شح السيولة النقدية في المصارف، وفق قوله.

يشار إلى أن ليبيا تعاني من عجز في توليد الكهرباء دفعها لبرمجة طرح الأحمال للمحافظة على استقرار الشبكة.

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