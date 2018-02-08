السعودية ترفض خفض إنتاج النفط وتتوقع استقرار الأسعار

اكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي، علي بن إبراهيم النعيمي، اليوم الأربعاء، إن بلاده لن تخفض إنتاجها من النفط ، متوقعاً أن تستعيد أسواق النفط توازنها وتستقر الأسعار.

وأكد النعيمي أن السعودية لن تخفض إنتاجها، قائلاً: “هذا لن يحدث، لأن السعودية أكثر مصدر يمكن الاعتماد عليه في العالم”.

كما شدد النعيمي على أنه يتوقع أن تستعيد أسواق النفط توازنها وتستقر الأسعار، داعياً الدول المنتجة للذهب الأسود غير الأعضاء في أوبك إلى التعاون في هذا المجال.

وعبر عن التزام السعودية بالإسهام في تحقيق التوازن في سوق النفط، قبل أن يؤكد أن الرياض غير معنية بدعم المنتجين الأعلى تكلفة، في إشارة إلى منتجي النفط الصخري الأميركي.

إلى ذلك، تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، لكنها ظلت متماسكة فوق 60 دولارا للبرميل، بدعم من ارتفاع أسعار الخام السعودي، وهجمات جوية على منشآت نفطية في ليبيا.

ونزل سعر خام برنت بنحو 29 سنتا، ليصل إلى 60.73 دولارا للبرميل، وذلك غداة ارتفاعه 2.5% خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

وفي المقابل، ارتفع النفط الأميركي بحوالى 8 سنتات، حيث بلغ 50.60 دولارا للبرميل.

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