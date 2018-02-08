المؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة في 11 حقل نفطي 

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة في 11 حقلاً من حقول النفط وذلك مع استمرار مليشيات فجر ليبيا والعصابات الإرهابية المتحالفة استهداف مقدرات الشعب الليبي النفطية .

وقال بيان للمؤسسة الوطنية للنفط نشرته على موقعها الإلكتروني ، أمس الأربعاء إن المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حالة القوة القاهرة في عدد من الحقول النفطية، جرّاء الأحداث الأمنية الخطيرة التي ترتفع وتيرتها يوما بعد يوم وتستهدف مقدرات الشعب الليبي بسرقة وتخريب وتدمير الحقول النفطية.

وأوضح البيان أن الحقول النفطية التي أعلنت فيها حالة القوة القاهرة هي، المبروك، والباهي، والظهرة ، والجفرة ، وتبيستي ، والغاني، والناقة ، والسماح ، والبيضاء ، والواحة ، والدفة .

وأكدت المؤسسة على أنّه في حال استمرار الحالة الأمنية المتردية فإن المؤسسة ستضطر الى قفل كل الحقول والموانئ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار الحدث