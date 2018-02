مجمع كيماويات جديد في أبوظبي بمليار دولار

المتوسط:

قالت مدينة خليفة الصناعية أبوظبي (كيزاد)، المنطقة الصناعية بالإمارة، إن شركة شاهين كيم للاستثمارات المملوكة لمستثمرين من الإمارات وسلطنة عمان ستبني مجمع كيماويات جديدا باستثمارات أربعة مليارات درهم (1.08 مليار دولار) في أبوظبي.

وتستثمر أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة والسياحة والبنية التحتية في إطار سعيها لتنويع مواردها الاقتصادية بعيدا عن الاعتماد على النفط.

وقالت كيزاد في بيان اليوم الأحد إن شاهين كيم وقعت اتفاقا معها لاستئجار أرض للمجمع.

وأوضح البيان أن المنشأة الجديدة ستورد المواد الخام لعدد من أكبر الشركات الصناعية في الإمارات مثل الإمارات العالمية للألمنيوم.

وأضاف أن من المتوقع أن تنتج المرحلة الأولي من المجمع 130 ألف طن سنويا من الصودا الكاوية لمصفاة الطويلة لتكرير الألومينا التابعة للإمارات العالمية للألمنيوم و160 ألف طن سنويا من ثنائي كلورو الإيثان.

وذكر البيان، الذي لم يضع إطارا زمنيا، أنه عند اكتمال المرحلة الثانية ستزيد طاقة إنتاج الصودا الكاوية إلى المثلين وسيوسع المجمع عملياته لتشمل كلوريد الفينيل وكلوريد البولي فينيل.

وسيُبني المجمع على مساحة 330 ألف متر مربع في مدينة خليفة فضلا عن تخصيص مرفأ له في ميناء خليفة القريب.

وجذبت المدينة بالفعل استثمارات من الصين واليابان والهند والبرازيل ودول أخرى منذ افتتاحها في عام 2012.

