النائب عائشة الطبلقي تدعو ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار بنغازي

بنغازي 14 فبراير 2018(وال)- دعت رئيس اللجنة الرئيسية لإقامة المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي، النائب عائشة الطبلقي ممثلة مفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، سعادة السيدة، وحيدة العياري، للمشاركة في المؤتمر والمعرض الدولي لإعادة إعمار مدينة بنغازي.

ووجهت الطبلقي في كتابها المؤرخ في 12 فبراير الجاري دعوة لمفوضية الاتحاد الأفريقي لدى ليبيا لحضو المؤتمر المنتظر عقده في الفترة من 05 إلى 10 مايو 2018م بمدينة بنغازي والتواصل مع اللجنة التحضيرية بالتنسيق مع المؤسسات المالية والاقتصادية والإنسانية التابعة للمفوضية.

وبينت رئيس اللجنة في كتبها – الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه- احتياجات بنغازي العاجلة، مشيرة إلى أن هذه الاحتياجات استجدت عقب هزيمة الجماعات الإرهابية على يد القوات المسلحة العربية الليبية، مما أدى لكثير من الخسائر المادية والبشرية بمدينة بنغازي.

وأشارت الطبلقي إلى أن الأمر يتطلب دعم مفوضية الاتحاد الأفريقي للمساعدة في إعادة الإعمار في بنود دعم إعمار جامعة بنغازي، ودعم إعمار الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية، والكشف عن الألغام ومخلفات الحرب، ودعم بلدية بنغازي في مختلف الخدمات الأساسية.(وال- بنغازي) س ع / ع م

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