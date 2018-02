خلال شهر ونصف.. 5 مليارات جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية

المتوسط:

مُنذ بداية العام الحالى، سجلّت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 5019.71 مليون جنيه، بينما سجّل العرب صافى شراء بقيمة 214.76 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب «غير العرب» صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 370.19 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 115.81 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وسجلّت تعاملات المصريين نسبة 59.71% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 31.05%، والعرب على 9.25% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

واستحوذت المؤسسات على 60.10% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.90%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 221.89 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

