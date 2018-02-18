تعيين رئيس لمجلس الأعمال الليبي قريبا

يعتزم مجلس أصحاب الأعمال الليبي في بنغازي، الإعلان عن رئيس وأعضاء المجلس الليبي السوري خلال الفترة القادمة .

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي في بنغازي، وعدد من الشخصيات من كلا البلدين، بحث وضع خطة عمل المجلس، والخطوات التي يجب تفعيلها لدعم المجلس المشترك . هذا وبين رئيس غرفة الصناعة والاقتصاد والزراعة في بنغازي عبد المنعم السعيطي خلال الاجتماع، أن الاتفاق ينص على ضرورة إقامة نشاطات مشتركة في كلا البلدين.

وأضاف المجلس أنه وعلى هامش الاتفاق، تم تأسيس جمعية مشتركة تحت مسمى جمعية الأخوة، تعنى بالشؤون الاجتماعية والإنسانية.

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