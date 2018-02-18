دمشق 18 فبراير 2018 (وال) – عقد معالي وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور منير عصر اليوم الأحد بمقر هيأة تنمية وترويج الصادرات السورية بالعاصمة السورية دمشق اجتماع موسع مع اتحاد المصدرين السورين.

وبحث الوزير منير عصر مع خلال اتحاد المصدرين السورين التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الاقتصادي، ووضع الخطط الإستراتيجية بالخصوص .

وتناقش المجتمعون فتح وتوطيد العلاقات بين الطرفين، وكما تمت دعوة رجال وسيدات الأعمال والشركات السورية للمساهمة في برامج إعادة الإعمار في ليبيا، ونقل التجربة الصناعية السورية لليبيا .

واتفاق الحضور على إقامة معرض للمنتجات السورية في ليبيا بمدينة بنغازي، فضلاً عن وضع خطة واضحة لنقل السلع وأصحاب الأعمال بين البلدين، وفتح الخطو ط الجوية بين الطرفين . (وال – دمشق) أ ف/ ع م

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