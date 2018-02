المتوسط:

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية اليوم الأحد إن بلاده تستهدف طرح سندات دولية جديدة بما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار في السنة المالية القادمة 2018-2019.

تأتي تصريحات كجوك لقناة العربية بعد أيام قليلة من طرح مصر سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار.

وباعت مصر سندات قيمتها 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 5.58 بالمئة وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لعشر سنوات بعائد 6.59 بالمئة إضافة إلى 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 بالمئة.

وأضاف كجوك “انخفاض أسعار الفائدة والإقبال الكبير على أدوات الدين المصرية سيسمح لنا بإصدار المزيد من السندات المحلية”.

وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية نحو 20.2 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لتصريحات أدلى بها عمرو الجارحي وزير المالية الأسبوع الماضي.

The post مصر تستهدف طرح سندات دولية بقيمة 3-4 مليارات دولار في 2018-2019 appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية