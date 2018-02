المتوسط:

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو، اليوم الاثنين، إن المنظمة سجلت مستوى التزام بأهداف خفض الإنتاج المتفق عليها 133 بالمئة في ينايرعلى مستوى جميع الدول المشاركة من داخل المنظمة ومن خارجها.

وقال باركيندو إن مستوى الالتزام العام الماضي بلغ 107 بالمئة وإن المنتجين من داخل أوبك ومن خارجها سيعقدون اجتماعات فنية في يونيو.

