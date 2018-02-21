«صنع الله» يزور المبنى الجديد للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط

عين ليبيا

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله الأربعاء بزيارة المبنى الجديد للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط بمنطقة السواني في العاصمة طرابلس حيث رافقه في الزيارة بلقاسم شنقير عضو مجلس الإدارة و عبد الحفيظ بوعين رئيس لجنة الحفر بالمؤسسة .

كما استقبل رئيس مجلس الإدارة رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط محمود بوسريويل وأعضاء لجنة الإدارة .

صنع الله أكد أن المؤسسة الوطنية للنفط تدعم كل الشركات الوطنية وتعمل جاهدة على تذليل كل المصاعب معبراً عن امتنانه للجنة الإدارة و العاملين بكل المواقع.

وأضاف أن هذا الصرح فخر لقطاع النفط وتم تشييده في ظروف صعبة للغاية و لكن بفضل الله ثم بعزيمة إدارة الشركة ودعم المؤسسة تحقق هذا الإنجاز في مراحله الثلاثة الأولى .

كما أعرب رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط عن شكره للمؤسسة وقال بأن الشركة تعمل على تطوير نشاط الحفر واقتناء أفضل التقنيات والتدريب المستمر للكوادر الوطنية.

يُشار إلى أن هذا المشروع تم انشاؤه على مساحة 45000 ألف متر مربع و يحتوي على جميع المقرات الإدارية وقاعات للتدريب والمرافق والمخازن ومبنى للعيادة يجري الإعداد لتجهيزها كما سيتم استكمال باقي المشروع الذي يتضمن قاعات للتدريب على الغوص والإنقاذ البحري باستعمال الطيران العمودي .

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