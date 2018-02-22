صنع الله يزور المبنى الجديد للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط بمنطقة السواني

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس، برفقة عضو مجلس الإدارة بلقاسم شنقير، ورئيس لجنة الحفر بالمؤسسة عبد الحفيظ بو عين، قاموا بزيارة المبنى الجديد للشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط بمنطقة السواني بطرابلس، حيث كان في استقبالهم، رئيس لجنة إدارة الشركة الوطنية لحفر وصيانة آبار النفط محمود بوسريويل، وأعضاء لجنة الإدارة.

واطلع صنع الله ومرافقوه على المبنى ومرافقه المختلفة، واستمع إلى شروح وافية عن سير المشروع ومراحله .

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة تدعم كل الشركات الوطنية، وأنها تعمل جاهدة على تذليل كل المصاعب .معبرا عن امتنانه للجنة الإدارة، والعاملين بكل المواقع.

يشار إلى أن هذا المشروع تم انشاؤه على مساحة خمسة وأربعين ألف متر مربع، ويحتوي على جميع المقرات الإدارية وقاعات للتدريب، والمرافق والمخازن، كما سيتم استكمال باقي المشروع الذي يتضمن قاعات للتدريب على الغوص والإنقاذ البحري، باستعمال الطيران العمودي.

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