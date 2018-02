الذهب يرتفع مع تخلى الدولار عن مكاسبه

المتوسط:

ارتفع الذهب اليوم الخميس مرتدا عن أربع جلسات متتالية من الخسائر مع تخلي الدولار عن مكاسب حققها في وقت سابق، على الرغم من أن المعدن الأصفر ما زال منخفضا عن مستواه في بداية الأسبوع.

وانخفض الدولار مقابل سلة عملات رئيسية، بينما فقدت موجة صعوده من أدنى مستوى في ثلاث سنوات، قوتها الدافعة. وقفز الين في الوقت الذي دفعت فيه التقلبات في الأسواق المالية، المستثمرين إلى تفضيل العملة اليابانية.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1331.56 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول في السوق الأمريكي، متعافيا من أدنى مستوى في الجلسة البالغ 1320.61 دولار، لكنه يبقى منخفضا 1.2 بالمئة عن مستواه في بداية الأسبوع.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 60 سنتا أو 0.1 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1332.70 دولار للأوقية.

ويقول محللون إنهم يتوقعون أن يظل الذهب متداولا في نطاق ضيق، بالنظر إلى نشر أحدث محضر لمجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء والذي أظهر أن صانعي السياسات بالبنك المركزي الأمريكي ما زالوا قلقين بشأن التضخم وملتزمين بزيادة أسعار الفائدة.

وبينما تحفز المخاوف بشأن التضخم شراء الذهب كملاذ آمن، فإن زيادة أسعار الفائدة قد تضغط على المعدن لأنه لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.67 بالمئة إلى 16.60 دولار للأوقية.

وارتفع البلاديوم 1.76 بالمئة إلى 1037.97 دولار للأوقية.

وزاد البلاتين 1.08 بالمئة إلى 997.70 دولار للأوقية متعافيا من أدنى مستوى في أسبوع البالغ 980 دولارا

