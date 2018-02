استقرت أسعار الذهب الأربعاء بعد أكبر هبوط يومي في شهرين ونصف الشهر مع ترقبا لمستثمرين لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لاستقاء وتيرة رفع أسعار الفائدة في العام الحالي.

لكن الأسعار ظلت تحت ضغط من مكاسب جديدة للدولار أبقت على المعدن الأصفر قرب أدنى مستوى في أسبوع.

وبحلول الساعة 1235 بتوقيت جرينتش سجل الذهب في المعاملات الفورية انخفاضا بنسبة 0.1 بالمئة بالمئة إلى 1327.81 دولارللأوقية (الأونصة) لكنه ارتفع عن المستوى المنخفض السابق 1325.20دولار للأوقية.

وسجل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أبريل انخفاضا بمقدار 80 سنتا إلى 1330.40 دولار للأوقية.

وتراجع الذهب 1.3 بالمئة الثلاثاء وهو أكبر تراجع ليوم واحد منذ السابع من ديسمبر حيث دعمت عوائد قوية على السندات الأميركية الدولار وأضعفت الشهية تجاه الذهب. وحلقت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات عند أفضل مستوى في أربع سنوات يوم الثلاثاء. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 16.42دولار للأوقية.

ونزل البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1020 دولارا للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.5 بالمئة إلى 995.20 دولار للأوقية.

The post استقرار سعر الذهب بعد أكبر هبوط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية