المتوسط:

صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين اليوم الخميس، مدعومة ببيانات تظهر انخفاضا مفاجئا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، ومع هبوط الدولار الأمريكي.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام انخفضت بمقدار 1.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مع هبوط صافي الواردات إلى مستوى قياسي منخفض وزيادة كبيرة في الصادرات، بينما واصلت المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بأوكلاهوما التراجع لتاسع أسبوع على التوالي.

وكان من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام بمقدار 1.8 مليون برميل لأن المخزونات عادة ما ترتفع في مثل هذا الوقت من العام بسبب صيانة موسمية في مصافي التكرير.

وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.77 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.77 دولار للبرميل، بعد أن وصلت في وقت سابق من الجلسة إلى 63.09 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ السابع من فبراير شباط.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 97 سنتا، أو 1.48 بالمئة، لتغلق عند 66.39 دولار للبرميل، بعد أن لامست أعلى مستوى في أسبوعين عند 66.56 دولار.

The post أسعار النفط ترتفع بعد انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية