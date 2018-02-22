ليبيا تنجو من ضياع 129 مليون دينار

كسبت ليبيا قضية تحكيم مرفوعة أمام غرفة التجارة الدولية باريس، من قبل الشركة الليبية البرازيلية، وشركة أودربريتشت البرازيلية، متضامنتين، واللتان كانتا تطالبان بتعويضات بقيمة 129 مليون دينار ليبي.

وقال ديوان المحاسبة في خطاب موجه إلى رئيس إدراة قضايا الحكومة، إنه تم التأكد من وجود شبهات فساد في جميع مراحل المشروع منذ تأسيس الشركة المشتركة وانتهاءً باتفاقية التسوية النهائية التي تم إبرامها مع الشركتين وبموجبها فإن على ليبيا أن تدفع 80 مليون دينار ليبي، وإنهاء التعاقد، مقابل تنازل المدعين عن 67.2 مليون دينار وإيقاف إجراءات التحكيم.

وأكد الديوان أنه تم الاستيلاء على مبالغ كبيرة لصالح الشركة المنفذة وشركائها تجاوزت قيمة العقد دون إيفائها بالتزاماتها المدرجة في العقد، مع تواطؤ الجهات التنفيذية التي تعتبر مشاركة في هذا النوع من الجرائم المنظمة، وفق بيان الديوان.

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