إحصائية: النساء تتقاضين أجورًا أقل من الرجال بحوالي 43% في باركليز

كشفت إحصائيات حول الفجوة في الأجور بين الجنسين، قدمت إلى الحكومة البريطانية، عن أن الموظفات تتقاضين أجورا أقل من الرجال بنسبة 43.5% في بنك باركليز.

وقال جيس ستالي، الرئيس التنفيذي لباركليز، إن “هناك الكثير من العمل للقيام به” وبالتالي يمكن أن تتقدم النساء في الخدمات المالية، نقلا عن هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”. ومع ذلك، صرح باركليز بأنه يدفع للرجال والنساء في نفس المناصب بشكل متساوي.

ووصفت نيكي مورجان، رئيسة لجنة اختيار الخزانة، تفاوت الأجور في باركليز الدولي بالصدمة، مضيفة “الشركات المالية يجب أن تستعد لتوضيح أي فجوة في الأجور بين الجنسين قد تكون لديهم.”

وأضاف ستالي “على الرغم من أن تمثيل النساء في باركليز يتزايد، لا زال لدينا نسب كبيرة من النساء في مناصب أصغر وأقل أجرا ونسب كبيرة من الرجال في مناصب أعلى وأجور أكبر. ”

وتابع “يوجد تحسنا في الخدمات المالة ولكن التقدم بطيئا داخل الصناعة، وبالتالي، ندعم أهداف ورغبة الحكومة البريطانية في تقديم تقرير حول الفجوة في الأجور بين الجنسين لدفع المساواة في مكان العمل والمجتمع على نطاق أوسع.”

وبالنسبة للتجزئة في البنك في المملكة المتحدة، تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال بنسبة 14.2% في المتوسط، في حين أن النسبة 29.9% بالنسبة للشركة القابضة، وفقا لخدمات باركليز. ولم يصدر البنك إحصائية عامة عن الأقسام الثلاثة.

