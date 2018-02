الذهب يتكبد أكبر خسائره عقب ارتفاع الدولار

المتوسط:

اتجهت أسعار الذهب اليوم الجمعة، لتكبد أكبر خسائرها الأسبوعية في أكبر هبوط من نوعه منذ الثامن من ديسمبر 2017، وذلك مع ارتفاع سعر الدولار خلال الأسبوع.

وقد انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1326.65 دولار للأوقية (الأونصة)، متجها للهبوط للجلسة الخامسة بين ست جلسات، وبذلك يفقد المعدن الأصفر 1.6 بالمئة منذ بداية الأسبوع الحالي.

وارتفع مؤشر الدولار، أمام سلة عملات، بنسبة 0.3 بالمئة إلى 90.02، ولامس هذا المؤشر أعلى مستوياته في عشرة أيام عند 90.235 يوم الخميس بعدما بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 88.253 أواخر الأسبوع الماضي.

