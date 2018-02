الأحداث السياسية بأوروبا تكبد اليورو خسائر فادحة

المتوسط:

تراجع اليورو اليوم الجمعة، على خلفية تزايد الأحداث السياسية في أوروبا، التي أدت لتقليص المستثمرين لمراكزهم لتوخيهم الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية للمنطقة وبحثهم عن محفزات جديدة لشراء العملة الموحدة ودفعها للارتفاع قبل أسبوع مهم لأسواق العملات العالمية.

وبذلك تتجه العملة الأوروبية وفقاً لتقرير نشرته وكالة رويترز، لتكبد ثاني أكبر خسائرها الأسبوعية في نحو أربعة أشهر على صعيد، وذلك انتظارا لفض التشابك السياسي بالقارة، حيث إعلان نتائج الانتخابات العامة الإيطالية في الرابع من مارس القادم وإجراء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني في اليوم ذاته تصويتا لأعضائه على الانضمام لحكومة ائتلافية أخرى مع المحافظين بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل.

