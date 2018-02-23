مصدر: إغلاق حقل الفيل النفطي

قال مصدر مطلع لرويترز يوم الجمعة إنه تم إغلاق حقل الفيل النفطي في ليبيا صباح يوم الجمعة بسبب وجود مجموعات مسلحة في المنطقة.

وكان الحقل ينتج 70 ألف برميل يوميا قبل الإغلاق.

وأُجريت مفاوضات يوم الخميس سعيا لإنهاء احتجاج بعض الحراس في الحقل، والذي أدى لإجلاء الموظفين غير الأساسيين في اليوم السابق، وفقا لما ذكرته مصادر.

يتولى إدارة الحقل مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط الليبية المملوكة للدولة وشركة إيني الإيطالية.

ويُمزج الخام الذي ينتجه الحقل مع مكثفات من حقل الوفاء لتشكيل مزيج مليتة الذي يجري تصديره من مرفأ مليتة

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