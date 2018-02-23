اقتصاد

اختتام دورة حول “ريادة الأعمال” في بنغازي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 23 فبراير 2018 (وال)- اختتمت ببلدية بنغازي، دورة حول ريادة الأعمال التي نظمتها منظمة التراث والتعددية الثقافية .

هذا وأشرف على الدورة التي استمرت على مدى 4 أيام، والتي اختتمت أمس الخميس، المدربة هند البشاري .

وقال المدير التنفيذي لمنظمة التعددية الثقافية أحمد الفاخري – في تصريح لوكالة الأنباء الليبية – إن الهدف من إقامة هذه دورة؛ هي التعريف بمفهوم ريادة الأعمال وأهميته، وتشجيع الشباب على خوض غمار المشروعات الريادية . (وال- بنغازي) ع ج/ ر ت

 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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