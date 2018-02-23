ليبيا: تكسب قضية تحكيم أمام الغرفة التجارية باريس تجنبها خسارة 129 مليون

كسبت إدارة قضايا الدولة الليبية، الدعوى المرفوعة ضد ليبيا من قبل “الشركة الليبية البرازيلية، وشركة أودربريتشت البرازيلية”، أمام غرفة التجارة الدولية باريس.

وأوضح ديوان المحاسبة الليبي على صفحته الرسمية، بفيسبوك ليلة الخميس، أن الدعوى رفعت من الشركتان ضد ليبيا بحجة المطالبة بتعوضات تصل قيمتها إلى 129 مليون دينار ليبي، موضحا أن إدارة قضايا الدولة نسقت مع الجهات الرقابية والتنفيدية لكسب هذه القضية.

ودعا الديوان إلى الاستمرار في التنسيق المتبادل بين مؤسسات الدولة المختلفة “القضائية والرقابية والتنفيذية” في احتواء الأزمة، وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه محاولة استغلال الظروف التي تمر بها الدولة الليبية للاستيلاء على اموالها ومقدراتها.

كما توجه ديوان المحاسبة الليبي، بالشكر إلى كل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار للدولة الليبية، مشيرا إلى أن بالعزيمة والإصرار ستتمكن ليبيا بالنهوض من جديد، وفق تعبيره.

يُذكر أن ديوان المحاسبة، قد أوقف إجراءات صرف التعويض للشركات المذكورة وخاطب إدارة القضايا برفض التسوية والطعن في الدعوى عام 2015.

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