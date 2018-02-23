الدولة الليبية تكسب دعوى قضائية مرفوعة عليها بقيمة 129 مليون دينار

أعلن ديوان المحاسبة الليبي بطرابلس عبر صفحته الرسمية عن تكلل الجهود المبذولة من إدارة قضايا الدولة بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بالنجاح، وكسب منازعة التحكيم الدولية برفض الدعوى المرفوعة ضد الدولة الليبية من كل من ”الشركة الليبية البرازيلية وشركة أودربريتشت البرازيلية“ متضامنتين واللتين كانتا تطالبان بتعويضات بقيمة 129 مليون دينار.

وثمّنَ ديوان المحاسبة الليبي جهود إدارة قضايا الدولة ولجنة المتابعة وقدم شكره إلى كل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار، كما دعا إلى الاستمرار في التنسيق المتبادل بين مؤسسات الدولة “القضائية والرقابية والتنفيذية” في احتواء الأزمة وقطع الطريق على كل من تسول له نفسه محاولة استغلال الظروف التي تمر بها الدولة الليبية للاستيلاء على أموالها ومقدراتها.

وذكر ديوان المحاسبة بأنه سبق له إيقاف إجراءات صرف التعويض للشركة المذكورة وخاطب إدارة القضايا برفض التسوية والطعن في الدعوى وتم نشر تفاصيل القضية بتقريره السنوي 2015 المنشور ضمن الصفحات 99-104 حسب ما جاء في منشوره على صفحته الرسمية.

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