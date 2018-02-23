مؤسسة النفط : تأخير صرف مخصصات ميزانيتي التشغيل والصيانة يعرقل عمل المؤسسة

قالت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم، إنها لم تتسلم من وزارة المالية أيا من مخصصات ميزانيتي التشغيل والصيانة، اللذين تعتبران محورا أساسيا لاستمرار عمل المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أن تأخير صرف الميزانيتين تسبب في تعطيل جزء من خطط المشاريع التي كانت على جدول عمل المؤسسة، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، الأمر الذي سيتسبب في تدهور أكبر مصادر دخل ليبيا في حال استمراره.

وكان رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد حذر في الـيومين الماضيين من أن المشاكل المالية التي يشهدها قطاع النفط بالكامل قد تعود بنتائج وخيمة تهدد مستوى إنتاجه، مؤكدا أن إنتاج النفط سيشهد انخفاضا ملحوظا في حال استمرت وزارة المالية في التقاعس في منح المؤسسة مخصصاتها المالية التي تحتاجها لإتمام عدد من المشاريع، ومخططات تطوير القطاع، وتسديد مرتبات الموظفين.

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