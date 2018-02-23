رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري يصدر قرارًا بشأن الجسم القانوني للسلطة البحرية في نطاق المنطقة الحرة المريسة  بنغازي

بنغازي 23 فبراير 2018 (وال) – أصدر رئيس مصلحة الموانئ والنقل البحري ربان حسن سالم جويلي رقم (3) لسنة 2018 بشأن الجسم القانوني للسلطة البحرية في نطاق المنطقة الحرة المريسة بنغازي.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يكون الجسم القانوني الممثل للسلطة البحرية للدولة الليبية في نطاق المنطقة الحرة المريسة بنغازي ومينائيها التجاري كالآتي:

– مكتب شؤون البحرية

– ويختص بالآتي:

وأوضح القرار في مادته الثانية أن مكتب الشؤون البحرية تتبعه الوحدات التالية:

وأفاد القرار أن يكون مدير مكتب الشؤون البحرية أحد المفتشين البحريين، وأن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ اعتماد الهيكل التنظيمي للمنطقة الحرة المريسة بنغازي وعلى الجهات المعنية تنفيذه.(وال – بنغازي) ع م / أ د

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