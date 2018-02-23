جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ينظم لقاء عمل علمي احتفالاً باليوم العربي للمياه

بنغازي 23 فبراير 2018 (وال)- يستعد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، لتنظيم لقاء عمل علمي عن مشرع النهر الصناعي بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للمياه .

وقال مدير المكتب الإعلامي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي وعضو باللجنة الوطنية للمحافظة على المياه توفيق الشويهدي، إن لقاء العمل العلمي عن مشرع النهر الصناعي الذي سيقام بمناسبة الاحتفال باليوم العربي للمياه خلال يومي الثالث والرابع من شهر مارس المقبل بقاعة المؤتمرات بفندق تيبستي ببنغازي .

وأضاف الشويهدي أن لقاء العمل العلمي سيقام خلال الفترة الصباحية، حيث سيكون اليوم الأول في الفترة الأولى كالتالي :

“تكلفة المشروع والميزة التنافسية” للدكتور عبد السلام الجحاوي، و”الأحواض الجوفية لمصادر الإمداد المائي – الدراسات الواقعية” ج . فوزي الشريف “وجودة المياه وأسباب المعالجة”، إلى جانب حلقة نقاش

الفترة الثانية :

مهندس علي لاغا “المقاييس العالمية لجودة المياه”، ومهندس عوض الشيخي المدير العام لشركة العين لتنقية المياه، و”النهر الصناعي وتأثيره على البيئة” مهندس وليد محمد الهلالي رئيس البيئة بنغازي، إلى جانب حلقة نقاش .

اليوم الثاني الفترة الأولى :

“استمرار الإمداد المائي دون انقطاع طيلة 27 سنة” مهندس ناجي الكليلي – مهندس محمد الضراط و”منظومة الحساونة سهل الجفارة – المشكل والحل” مهندس محمد الحجاجي، و”أعمال التصنيع وتركيب الأنابيب مهندس علي الأوجلي، و”الكشف والمراقبة لانقطاع الأسلاك بالأنابيب الخرسانية سابقة الإجهاد” مهندس خالد الفيتوري، إلى جانب حلقة نقاش .

الفترة الثانية :

“الحماية من التآكل وسلامة المنظومات من الانهيارات” مهندس صلاح الكوم، والورقة الأخيرة “الانهيارات وطرق الإصلاح” مهندس علي الأوجلي، ومن ثم حلقة نقاش .

ودعا مدير المكتب الإعلامي بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي كافة المختصين للحضور والمشاركة في هذا اللقاء ، احتفالاً باليوم العربي للمياه، وكافة الوسائل الإعلام المختلفة ووكالات الأنباء للحضور والمشاركة في التغطية الإعلامية . (وال- بنغازي) ع م/ ر ت

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