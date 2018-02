ارتفاع واردات الصين من الغاز المسال إلى مستوى قياسي

أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الجمعة، ارتفاع واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال، إلى مستوى قياسي في شهر يناير الماضي.

وقالت الإدارة في بيان اليوم، إن إجمالي واردات الصين من الغاز المسال بلغ 5.18 مليون طن مقارنة مع المستوى القياسي السابق البالغ 5.03 مليون طن المسجل في ديسمبر، ما يمثل ارتفاعا نسبته 51.2% عن يناير 2017.

وزادت المشتريات لتغطية ارتفاع الطلب، في إطار جهود بكين الرامية لإحلال الغاز محل الفحم في المنازل والمصانع، وتأثرت الواردات بتوقيت الربيع الذي حل هذا العام في شهر فبراير لا في يناير مثلما حدث في 2017.

