ليبيا تتولى رئاسة مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة لعام 2018

تولى رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة حميد احميدة الشروالي رئاسة مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ممثلا عن دولة ليبيا لمدة سنة

وقال الجهاز التنفيذي للطاقات المتجددة إن رئاسة ليبيا لمجلس أمناء المركز الإقليمي ستبدأ اعتبارا من نهاية فبراير شباط الجاري وإن حميد الشروالي سيكون خلفاً للمهندس بيار الخوري مدير المركز اللبناني لحفظ الطاقة.

وأوضح الجهاز التنفيذي في منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك إن اختيار ليبيا لرئاسة المركز الإقليمي جاء في الاجتماع السنوي لمجلس أمناء المركز.

وتتولى الدول الأعضاء فى المركز الرئاسة بشكل دورى حيث تنتقل رئاسة المجلس وفقاً لمبدأ التناوب السنوي على رئاسة مجلس الأمناء والتي تتم حسب الترتيب الأبجدي العربي لدول أعضاء المركز.

وقد تولى رئاسة مجلس الأمناء منذ تأسيسه: مصر عام 2009، ثم الأردن في عام 2010، ثم تونس في 2011، ثم الجزائر عام 2012، ثم البحرين عام 2013، ثم السودان عام 2014 ،العراق عام 2015 ،فلسطين في عام 2016 ،لبنان في عام 2017 و من ثم ليبيا في عام 2018..

وتم تأسيس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بناء على “إعلان القاهرة” الذي وقع في يونيو 2008 من قبل ممثلين عن حكومات عشر دول عربية. وقد لخص الإعلان الأهداف الأساسية لإنشاء المركز في نشر ودعم تطبيق سياسات وتكنولوجيات واستراتيجيات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منخفضة التكلفة.

ويعمل المركز على زيادة حصة منتجات وخدمات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة في المنطقة العربية والسوق العالمية، والجدير بالذكر أن المركز قد اكتسب وضعه القانوني في أغسطس 2010 كمنظمة دولية مستقلة غير هادفة للربح من خلال اتفاقية البلد المضيف مع الحكومة المصرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر