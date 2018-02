حجم التجارة بين الصين وكوريا الشمالية يهبط لأدنى مستوى منذ يونيو 2014 على الأقل

المتوسط:

انخفض حجم التجارة الصينية مع كوريا الشمالية إلى أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2014 على الأقل، في أحدث إشارة على أن الصين تضغط على جارتها المنعزلة التزاما بالعقوبات التجارية التي تفرضها الأمم المتحدة.

وتظل الصين أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية والحليف الكبير الوحيد على الرغم من أن إجمالي حجم التجارة هبط خلال الأشهر الماضية مع دخول العقوبات حيز التنفيذ.

وبلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين وكوريا الشمالية 215.97 مليون دولار في يناير كانون الثاني بانخفاض نسبته 52 بالمئة على أساس سنوي و31 بالمئة على أساس شهري وفق ما أظهرته بيانات التجارة النهائية الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك اليوم الجمعة.

وبلغ إجمالي حجم صادرات الصين لكوريا الشمالية 168.88 مليون دولار في يناير كانون الثاني مقارنة مع 257.73 مليون دولار في ديسمبر كانون الأول، بينما سجلت الواردات القادمة من كوريا الشمالية 47.09 مليون دولار مقارنة مع 54.68 مليون في ديسمبر كانون الأول.

