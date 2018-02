الدولار يرتفع مُقابل سلة عملات كبرى

المتوسط:

ارتفع الدولار مُقابل سلة عملات كبرى مواصلاً تعافيه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات الذي سجلهُ الأسبوع الماضي.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات كبرى 0.12 بالمئة إلى 89.847 بعدما كان قد سجل أدنى مستوى في ثلاث سنوات عند 88.253 في 16 فبراير شباط.

وكان من شأن ارتفاع العائد على السندات الأميركية ومحضر الاجتماع الذي عقدته لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في يناير كانون الثاني، والذي أعطى نظرة متفائلة نسبيا، مساعدة المؤشر على تحقيق مكسب نسبته 0.8 بالمئة هذا الأسبوع.

وانخفض اليورو مقابل الدولار تحت ضغط ارتفاع العملة الأميركية ووسط حذر المستثمرين قبل معرفة ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات العامة في إيطاليا في الرابع من مارس آذار.

