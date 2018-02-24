“الوطنية للنفط” : تحذر وزارة المالية من تسببها في تدهور مصدر دخل ليبيا

نقلت وكالة الأنباء الليبية عن المؤسسة الوطنية للنفط قولها أمس الجمعة إنها لم تستلم من وزارة المالية أياً من مخصصات ميزانيتي التشغيل والصيانة اللتين تعتبران محوراً أساسيًا لاستمرار عمل المؤسسة.

وأكدت المؤسسة أن تأخير صرف الميزانيتين تسبب في تعطيل جزء من خطط المشاريع التي كانت على جدول عمل المؤسسة خلال الأشهر الـ3 الأولى من العام الجاري، الأمر الذي سيتسبب في تدهور أكبر مصادر دخل ليبيا في حال استمراره.

وحول العواقب التي ستحل بالقطاع جرّاء هذه المُختنقات المالية حذّر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله في الـ20 من فبراير الجاري من أن المشاكل المالية التي يشهدها قطاع النفط بالكامل قد تعود بنتائج وخيمة تهدّد مستوى إنتاجه.

وأكد ” صنع الله ” أن إنتاج النفط سيشهد انخفاضًا ملحوظًا في حال استمرت وزارة المالية بالتقاعس في منح المؤسسة مخصصاتها المالية التي تحتاجها لإتمام عدد من المشاريع ومُخططات تطوير القطاع وتسديد رواتب موظفيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية