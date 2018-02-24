حملة أمنية ضد مهربي الوقود بيفرن



أطلقت مديرية أمن يفرن حملة لمكافحة تهريب الوقود في الحدود الإدارية للمدينة باستحداث نقاط تفتيش أمنية فجائية.

وقال المتحدث باسم المديرية فاتح كرفوس، في تصريح للرائد، السبت، إن الحملة جاءت عقب تنسيق مدير المديرية العميد فيصل كافو مع وزير الداخلية المكلف عبدالسلام عاشور للحد من عمليات تهريب المحروقات في جبل نفوسة، خاصة في ظل نقص الوقود في مدن الجبل، حسب قوله.

وأضاف كرفوس أن المديرية تقيم نقاط تفتيش أمنية بشكل “مفاجئ” في أماكن وتوقيتات مخلتفة؛ لضبط المهربين، والحد من عملية التهريب.

يذكر أن مدن الجبل تعاني من أزمة في الوقود، والمحروقات منذ أكثر من شهرين.