تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة توتال الفرنسية

عقد المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2018 اجتماعاً مع ستيفن ميشيل المدير الإقليمي لشركة توتال للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث أعرب المهندس مصطفى صنع الله رئيس مجلس الإدارة في مستهل الاجتماع عن سعادته بزيارة الوفد وتحمله عناء السفر مؤكداً حرص المؤسسة الوطنية للنفط على مد جسور التعاون والاستثمار مع كافة الشركات الاجنبية العاملة في ليبيا بشكل عام ومع شركة توتال بشكل خاص مشيراً في الوقت نفسه إلى عمق العلاقة بين المؤسستين العريقتين

وقال المهندس مصطفى صنع الله ان المؤسسة وشركاتها يبذلون كل ما في وسعهم من أجل الحفاظ على مستوى الانتاج وزيادة القدرة الانتاجية من النفط والغاز والعمل على تجنيب قطاع النفط إي خسائر في المستقبل معرباً عن امله بالعمل سوياً مع الشركة وترحيبه بعودة الشركات الاجنبية من اجل استئناف نشاطها في ليبيا

من جانبه، أكد ميشيل حرص شركة توتال على العمل مع المؤسسة الوطنية للنفط من أجل تذليل الصعوبات وتعزيز التعاون في المستقبل

كما تناول الجانبان العلاقات المشتركة بين المؤسسة وشركة توتال ، ومشاريع تطوير الحقول التي تقوم شركة مبروك للعمليات النفطية بتشغيلها

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