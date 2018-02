المتوسط:

أكد وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، أن الخطوة المقبلة هي تخفيف قيود إنتاج النفط، موضحًا أنه يأتي ذلك بموجب اتفاق بين كبار المنتجين داخل أوبك وخارجها.

وأضاف “الفالح”، في تصريحات صحيفة لوكالة “رويترز”، أنه يأمل أن يشهد عام 2019 تخفيف القيود على إنتاج النفط لاستقرار وتوازن السوق.

وتابع: “تقديري هو أن هذا سيحدث في وقت ما عام 2019، لكننا لا نعلم متى ولا نعرف كيف”.

وجدير بالذكر أن دول أوبك تخفض إنتاجها بنحو 1.2 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة.

The post “الفالح”: الخطوة المقبلة هي تخفيف قيود إنتاج النفط appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية