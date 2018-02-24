إدارة الأصول المجمدة على طاولة نقاش الليبية للاستثمار والبنك الدولي

ناقشت الإدارة التنفيدية للمؤسسة الليبية للاستثمار، الجمعة، بتونس مع فريق البنك الدولي إمكانية التعاون بينهما لتقديم مقترح تعديل قرارات التجميد للأمم المتحدة المتعلقة بالأصول الليبية.

وأوضحت المؤسسة أن المقترح يضمن توظيف الأموال المجمدة غير المستثمرة في استثمارات يمكن لها أن تدّر عوائد جيدة للمؤسسة، وذلك من خلال إدارتها عن طريق البنك الدولي مقابل مصاريف إدارية، وفق ما نشرته صفحة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.

وأضافت الليبية للاستثمار أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لزيارة رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمارعلي محمود، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، واجتماعه مع فريق البنك الدولي.

وبيّنت المؤسسة أن البنك الدولي يعتبرها مؤسسة لا تهدف للربحية، حيث سيقدم برامج تدريب وتطوير الكوادر الليبية بالمؤسسة مجانية مقابل المصاريف الإدارية المستلمة ضمن برنامج RAMP.

يُذكر أن المؤسسة الليبية للاستثمار كانت قد طالبت بإدارة الأصول الليبية المجمدة منذ عام 2011، دون فك التجميد عليها، حتى لا تتعرض إلى تهالك وتضعف قيمتها.

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