سعر الدولار اليوم يعاود الارتفاع فوق 6 دينار مع بدء السوق الموازي

عاود سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي اليوم ارتفاعه بشكل طفيف مع بدء التعاملات اليومية في السوق الموازي “السوداء”, وبدأ سعر الدولار اليوم عند 6.050 دينار ليبي للبيع و 5.970 دينار للشراء, وعاود الدولار للتحليق فوق 6 دينار بعد أن شهد حالة من التذبذب مابين مستوى 6 و7 دينارات خلال الفترة الماضية.

وجرى تداول و بيع الدولار الامريكي في تعاملات السوق الموازية امس حيث بلغ سعره مع بدء التعاملات 5,900 دينار وظل على هذا المستوى مابين هبوط وارتفاع طفيف لكنه أنهى التعاملات على انخفاض وبلغ سعره 5.880 دينار, وكان الدولار قد ارتفع منتصف فبراير بشكل كبير وصعد فوق مستوى ال7 دينار في تعاملات السوق إلا أنه عاود الانخفاض .

ويرى متابعون ومتداولون في السوق السوداء ان اسباب نزول الدولار مؤخرا يعود إلى الانباء التي تحدثت عن رفع الحظر عن العملة, حيث أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن مجموعة العمل المالي FATF أصدرت قرار فريق متابعة التعاون الدولي ICRG برفع اسم دوله ليبيا من قائمة الدول الخاضعة للمتابعة وهو ما سيساهم في رفع الحظر عن مصرف ليبيا المركزي بتوفير عمله الدولار داخل المصارف.

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وكان الدولار قد شهد ارتفاعه خلال الفترة الماضية بعد موجة انخفاض كبيرة, لكن المضاربات الشديدة التي تجري في سوق العملة أدت إلى ارتفاعه مجددا امام الدينار وبشكل كبير, ووفقا لخبراء فإن سبب ارتفاع الأسعار مؤخرا بالسوق السوداء يعود الى تجار عملة غير ليبيين ومن يحتفظون بالعملة الليبية علي الحدود وان الخوف والارتباك يقودهم للتخلص من مخزون الدينار لديهم .

وأستمر سعر صرف الدولار أواخر العام الماضي 2017 عند مستوى يفوق الـ 9 دينارات بعد موجة صعود قياسي لسلة العملات الاجنبية بدأها الدولار والعملات الاخرى منتصف شهر اكتوبر, لكن الدولار فقد منذ منتصف شهر يناير الماضي أكثر من 4 دينار من قيمته في السوق ما أدى الى تراجع جماعي للعملات الاجنبية وكان الدولار تراجع بشكل كبير أمام الدينار الليبي حين تراجع إلى مستوى 4.15 دينار.