اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم السبت 24/2/2018 وسعر الذهب والفضة

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 24 فبراير 2018 بشكل طفيف في التعاملات اليومية في السوق السوداء وبلغ سعر الدولار 6.050 دينار ليبي مقارنة بـ 5.880 دينار عند الاغلاق امس, وتشهد العملة الامريكية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض بسبب المضاربات التي يشهدها سوق العملة وارتفع الدولار مؤخرا فوق مستوى ال7 دينار في تعاملات السوق لأول مرة منذ منتصف يناير الماضي.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع سعر اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليومية بشكل طفيف وبلغ سعره 7.441 دينار مقارنة بـ 7.247 عند الاغلاق, وكان اليورو مع بداية العام 2018 فوق 10 دينارات لكن العملة الاوروبية شهدت منتصف شهر يناير الفائت هبوطا قياسيا لم تشهده منذ أكثر من عام.

وصعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى في التعاملات للسوق الموازية بشكل نسبي وبلغ سعره 8.456 دينار مقارنة بـ 8.199 دينار ليبي عند الاغلاق, وكان الجنيه الإسترليني فوق سعر 11 دينارًا قبل أن يتزامن في الهبوط مع العملة الأميركية, ليتراجع الباوند منذ منتصف شهر يناير الماضي بشكل كبير وفقد الكثير من قيمته في هبوط قياسي لم تشهده العملة البريطانية منذ عام.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي اليوم تحديث7

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 6.000 دينار 5.920 دينار اليورو 7.379 دينار 7.299 دينار الجنية الاسترليني 8.386 دينار 8.306 دينار الليرة التركية 1.573 دينار 1.493 دينار الدينار التونسي 2.4 دينار 2.32 دينار الجنية المصري 0.337 دينار 0.257 دينار الدولار الكندي 4.705 دينار 4.625 دينار الدينار الاردني 8.404 دينار 8.324 دينار حوالات دبي-تركيا 5.90 دينار –

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 400 دولار و500 دولار = 4.5 دينار كاش 6.0 صك

دولار صكوك شيك التجارة والتنمية = 7.8 دينار ليبي

دولار صكوك الشيك الجمهورية – 7.70 دينار ليبي

> اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 180 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 210 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 240 دينار

كسر الفضة = 2.25 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.

وشهدت العملة المحلية في السوق الموازي “السوداء” منذ بدء العام 2018 حالة من الارتفاع بشكل كبير أمام الدولار الامريكي في السوق السوداء، وتراجع سعر الدولار بشدة إلى دون 4.15 دينارات منتصف شهر يناير وهي المرة الاولى التي ينزل فيها الدولار لمستوى دون 5 دينار منذ أكثر من عام في السوق الموازية و سوق المشير للعملات والذهب في طرابلس ليبيا وسوق زليتن و مصراتة.