البريقة تستلم 34 مليون لتر وقود

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن وصول 34 مليون لتر من الوقود مُحملة على الناقلة “ريزوبون” التي رست أمس الجمعة بميناء طرابلس البحري.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن تفريغ حمولة الناقلة والمباشرة بمنح شركات توزيع الوقود مخصصاتهم من هذه الشحنة بدأت منذ صباح اليوم السبت.

وكانت الشركة قد استلمت حمولة ناقلة الوقود MARVEA التي رست في الـ17 من فبراير الجاري على منصة الرصيف النفطي بنغازي والتي تُقدّر بـ 12,505,112 طن متري من الكيروسين المنزلي مُقسمة على شحنتين، بالإضافة إلى كميات مماثلة من وقود الطيران.

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