اللجنة الرئيسيّة والتحضيرية لمؤتمر الدولي لأعمار بنغازي تلتقي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي العلمي الأول ببنغازي

بنغازي 24 فبراير 2018 (وال)- التقت اللجنة الرئيسيّة والتحضيرية لمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لأعمار بنغازي اليوم السبت، اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي الأول للأعمار الذي أقيم المدة الماضية بمدينة بنغازي .

هذا وقد حضر اللقاء أيضاً أعضاء هيأة التدريس بكلية الهندسة في جامعة بنغازي، حيث قامت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي العلمي الأول متمثلة برئيسها الدكتور عمر مصطفى، والعضوين الدكتور ناجي شعيب، والدكتور حسن جبريل، بتقديم إيضاح محاور وأهداف وتوصيات هذا المؤتمر .

وقدم رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لأعمار بنغازي صلاح العمروني شرحاً كافياً عن محاور وأهداف المؤتمر، وآلية المشاركة فيه .

وبدوره، قام رئيس اللجنة الرئيسيّة النائب عائشة الطبلقي بدعوة أعضاء اللجنة للمؤتمر الهندسي الأول للأعمار، للمشاركة بأوراق علمية في المؤتمر .

يُشار إلى أن رئيس اللجنة الرئيسيّة كان قد تقدم بدعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي العلمي الأول، لعقد اجتماع من أجل الاستفادة من توصياتهم . (وال- بنغازي) ر ت

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