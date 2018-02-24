التويجر: حجم مشاريع البنية المتوقفة “ضخم جدا”

قال وزير التخطيط الأسبق في الحكومة الانتقالية عيسى التويجر، السبت، إن مشروعات البنية التحتية في ليبيا “ضخمة جدا” إلا أن أغلبها لم ينجز ولا زالت متعثرة.

وأوضح التويجر، في رؤيةٍ عرضها في المؤتمر الاقتصادي الليبي التركي، باسطنبول أن بناء البنية التحتية جزء مهم، مشددا على ضرورة العمل على إزالة كل العوائق، وتوفير الظروف المناسبة للبدء في تنفيذ المشروعات، مؤكدا ضرورة العمل على بناء القدرات المحلية.

وأشار التويجر إلى أهمية دور الشراكة الأجنبية الداعمة للخبرات في المرحلة الحالية، لافتا إلى أن هناك مشاريع متوقفة، وبعضها لم ينجز قبل عام 2011، ويعود توقفها إلى سنة 2006.

يشار إلى أن وزير التخطيط الأسبق في الحكومة الانتقالية عيسى التويجر قدم خلال المؤتمر الليبي التركي، السبت، رؤية توضح خارطة الطريق الاقتصادية لليبيا.

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