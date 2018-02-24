اللجنة الرئيسيّة واللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لاعمار بنغازي تعقد لقاءات موسعة لمتابعة سير العمل

بنغازي 24 فبراير 2018(وال)- التقت اللجنة الرئيسيّة واللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي والمعرض المصاحب لإعمار بنغازي، مع كل من أعضاء هيأة التدريس في كلية الهندسة جامعة بنغازي، وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي الأول للإعمار الذي أقيم المدة الماضية بمدينة بنغازي.

حيث قامت اللجنة التحضرية للمؤتمر الهندسي العلمي الأول، ممثلة في رئيسها، الدكتور عمر مصطفى وعضوية كل من، الدكتور ناجي شعيب، والدكتور حسن جِبْرِيل، بتقديم إيضاح محاور وأهداف وتوصيات المؤتمر.

كما قام رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدولي لإعمار بنغازي، صلاح العمروني بتقديم شرح كاف لمحاور وأهداف المؤتمر وآلية المشاركة فيه .

ودعت رئيس اللجنة الرئيسيّة، عائشة الطبلقي، أعضاء اللجنة للمؤتمر الهندسي للمشاركة بأوراق علمية في المؤتمر.

ويشار إلى أن رئيس اللجنة الرئيسيّة قامت بدعوة أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الهندسي العلمي الأول للاجتماع بهم والاستفادة من توصياتهم.(وال- بنغازي) س ع / ع م

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