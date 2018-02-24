خطط لتحسين عمل “طوارئ الاتصالات”

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة الدكتور فيصل قرقاب، والمدير العام المهندس رجب بن رجب، الإسبوع الماضي، اجتماعا بمقر الشركة بمدينة طرابلس مع مدير مكتب الإدارة العامة للشركة القابضة بالمنطقة الشرقية المهندس أسامة الزواوي، للاطلاع على سير العمل بمكتب الشركة بالمنطقة الشرقية وإستعراض مجموعة من الخطط والمشاريع التي تم اعتمادها خلال اجتماعات الجمعية العمومية للشركات التابعة.

وتطرق الاجتماع إلى أهم التحديات التي تواجه عمل إدارات مكاتب وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة ووضع التدابير اللازمة لمعالجتها، حيث قدم الزواوي مجموعة من المقترحات والخطط لدعم عمل غرفة طوارئ قطاع الاتصالات بالمنطقة الشرقية والتي من شأنها المساهمة في تدليل الصعاب اللوجستية والفنية التي تواجه فرق العمل بمختلف الشركات.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن خطة وضعتها إدارة الشركة لضمان تكاتف وتوحيد الجهود لاستئناف تنفيذ مجموعة من الخطط والمبادرات المهمة التي ستساهم وبشكل كبير في الرفع من جودة الخدمة ومن كفاءة موظفي قطاع الاتصالات.

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