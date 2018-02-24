ارتفاع سعر خام برنت بعد إغلاق حقل الفيل

ارتفعت أسعار النفط، الجمعة، إلى أعلى مستوياتها خلال أسبوعين بعد إغلاق حقل الفيل النفطي، وتصريحات بنجاح منظمة “أوبك” في تقليص إنتاجها من النفط.

وبلغ الإنتاج اليومي لحقل الفيل، بحسب وكالة رويترز، 70 ألف برميل من النفط، من أصل مليون برميل تنتجه ليبيا يوميا من الخام.

وارتفع خام القياس العالمي لمزيج برنت 1.4%؛ ليسجل 67.37 دولارا للبرميل، وهو أعلى سعر له منذ السابع من فبراير الجاري، وفق رويترز.

يُذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط رفعت حالة القوة القاهرة عن حقل الفيل النفطي منذ الجمعة، بعد إخلائه من العاملين وإيقاف تشغيله؛ بسبب تردي الوضع الأمني.

وبلغ إنتاج حقل الفيل الذي يقع في جنوب غرب ليبيا، وتشغله شركة مليتة للنفط والغاز، 70 ألف برميل يوميا في الأشهر الأخيرة، وتزيد طاقته الإنتاجية عن 100 ألف برميل يوميا.

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