الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة على حقل الفيل لأسباب أمنية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة على حقل الفيل، اعتبارا من الثالث والعشرين من الشهر الجاري .

وقالت المؤسسة، إن حقل الفيل المشغل من شركة مليتة للنفط والغاز، سيتم إيقافه وإخلاؤه من العاملين، وذلك بعد تفاقم الوضع الأمني، وقيام ما يعرف بحرس المنشآت النفطية فرع فزان بتهديد العاملين بالحقل، والعبث بالأوراق الرسمية لإدارته، وإطلاق الرصاص في الهواء .

رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله أكد أن سلامة وأمن العاملين تمثل الأولوية، وتعد أهم من إنتاج النفط، مطالبا الجهات التي تشرف على جهاز حرس المنشآت النفطية بأن تجد حلا سريعا لتصرفات بعض الأفراد، وضرورة إعادة تنظيم الجهاز، ليكون جهازا فاعلا في حماية المنشآت النفطية.

وأضاف صنع الله أن الوطنية للنفط ستلاحق بكل الطرق القانونية المتاحة كل من تسبب في إفزاع العاملين وإرهابهم.

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