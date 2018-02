المتوسط:

دعت المملكة العربية السعودية، إلى ضرورة الاستمرار في دعم صناديق الأمم المتحدة الإنمائية، معربة عن قلقها من انخفاض المساهمات الأساسية في تلك الصناديق مما ينتج عنه عجز قد يصعب تغطيته وقد يسهم بشكل كبير في عدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالشكل المأمول.

جاء ذلك في بيان المملكة في الاجتماع على مستوى السفراء لمجموعة الـ 77 والصين في نيويورك لتبادل وجهات النظر في الإجراءات الحكومية الدولية، وألقاه الليلة الماضية مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله بن يحيى المعلمي.

وقال «المعلمي»، إن المملكة تسعى إلى المضي قدمًا في مسيرة مجموعة الـ 77 والصين، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفعاليتها في إصلاحات الأمم المتحدة، إذ إنها تركز على أهمية العمل الجماعي بين الدول من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المختلفة، وتدفع إلى السعي الحقيقي لعدم ترك أي دولة من الدول النامية متخلفة عن الركب، كما تؤكد المملكة على ضرورة التعاون الجاد لتحقيق هذه الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام الخصوصية الدينية والتاريخية والثقافية.

وفي سياق أخر هنأ «المعلمي» سفير جمهورية مصر العربية محمد فتحي إدريس، على توليه منصب المندوب الدائم لبلاده لدى الأمم المتحدة، معربا عن ثقته في خبرته التي سيكون لها الأثر البالغ في نجاح اجتماعات المجموعة القادمة وتحقيق الأهداف التي نصبو إليها.

The post السعودية تعرب عن قلقها من انخفاض دعم الصناديق الإنمائية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية