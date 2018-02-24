سيالة والجهيمي: يؤكدان على دور المصارف التجارية في إعادة الإعمار

أكد وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة ووزير الاقتصاد الطاهر الجهيمي على أهمية دور المصارف التجارية في إعادة الإعمار من خلال دورها التنموي والاستثماري.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرين سيالة والجهيمي إلى جناح مصرف الجمهورية – الراعي الذهبي- للمؤتمر الليبي التركي للاستثمار والتنمية المقام في مدين اسطنبول التركية من 24 الى25 فبراير ، حيث طالبا بوضع الخطط والبرامج والرؤى لعودة الشركات التركية للاستثمار . ..

كما قامت بعض من الشركات التركية المعروفة بمجموعة (الدك) التركية وبعض الشخصيات المصرفية وشركات الاستثمار والمقاولات بزيارة إلى جناح مصرف الجمهورية، وتم الحديث مطولا في مختلف الجوانب الاقتصادية والتنموية والاستثمارية نظرا لأهمية ودور مصرف الجمهورية في الدفع بعجلة الاستثمار باعتباره من أكبر البنوك الليبية.

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